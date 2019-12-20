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سولشاير يقضي على أحلام زيدان في بوجبا بتصريح صادم

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:25 م
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بوجبا
بوجبا
وكالات
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أكد المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشاير، أن لاعب وسط الفريق، الفرنسي بول بوغبا، لن يغادر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.



وقال سولشاير في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة فريقه أمام واتفورد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إن بوغبا سيلعب مع الفريق في العام الجديد 2020.



وكانت أخبار وتقارير صحافية ربطت بوغبا بالرحيل عن الفريق، بعد غيابه شهرين ونصف عن الفريق بسبب إصابة تعرض لها في الكاحل.



وأضاف سولشاير: "لن يتم بيعه في يناير (كانون الثاني) المقبل، هو يتدرب لكن ليس مع الفريق لوقت طويل، هو بدأ التدريب وهذه خطوة إلى الأمام بالنسبة لنا".



ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 25 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.
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