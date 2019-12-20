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ننشر صورة أحد ضحايا انهيار سقف مضيفة مسجد فوقهم بالبحيرة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:27 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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حصلت بوابة "الفجر" على صورة "محمود صبحي الصعيدي" أحد ضحايا انهيار سقف مضيفة مسجد تحت الإنشاء بعزبة رستم التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

حيث يكثف رجال الحماية المدنية بالتعاون مع أهالي عزبة رستم التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة من محاولاتهم للبحث عن مفقودين أسفل سقف مضيفة مسجد القرية المنهار، وذلك بعد ارتفاع الضحايا إلي حالتين وفاة وإصابة شخصين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا بانهيار سقف مضيفة مسجد بعزبة رستم التابعة لقرية الهوارية بمركز الرحمانية، وعلي الفور انتقل رجال المباحث بمركز شرطة الرحمانية والقيادات بالوحدة المحلية، وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

أسفر الحادث عن مصرع "فؤاد عبده القلفاط" 30 عاما، نجار مسلح، و"محمود الصعيدي" وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الرحمانية المركزي، بينما أصيب كل من "مصطفي إبراهيم عبده" 40 عامًا، و"مجدي أحمد أغا" 45 عاما، بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وجميعهم مقيمون بكفرالشيخ، وتم نقلهم لذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وجاري البحث عن مفقودين آخرين تحت أنقاض مضيفة المسجد، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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مضيفة مصر القيادات المحلية اخبار

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