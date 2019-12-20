مفاجأة.. مونتيري يواجه الهلال بالبدلاء

قرر ​أنطونيو محمد​، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي ​مونتيري المكسيكي​، اليوم الجمعة، إرسال تسعة لاعبين إلى المكسيك قبل مواجهة ​الهلال السعودي​، مساء غد، على ملعب خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.



وجاء قرار أنطونيو استعدادا لمباراة نهائي الدوري المكسيكي، والمقرر إقامتها يوم 27 ديسمبر 2019.



وسافر إلى المكسيك كلا من؛ يانسن، وباروفيرو، وسانشيز، فانجيوني ورودريغيز، ووبابون، ومونتيس، وجيسوس وأورتيس.



من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد مونتيري، في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة السادسة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت جرينتش.



وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.



وكان فريق الهلال على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، قبل أن يسقط أمام فريق فلامنجو البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.



وعلى الجانب الأخر ضرب مونتيري موعدا مع الهلال بعدما تلقى هزيمة من فريق ليفربول الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، في الدور قبل النهائي للبطولة.

