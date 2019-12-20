Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. مونتيري يواجه الهلال بالبدلاء

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:26 م
Advertisements
مونتيري
مونتيري
أميرة فطيم
Advertisements
قرر ​أنطونيو محمد​، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي ​مونتيري المكسيكي​، اليوم الجمعة، إرسال تسعة لاعبين إلى المكسيك قبل مواجهة ​الهلال السعودي​، مساء غد، على ملعب خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وجاء قرار أنطونيو استعدادا لمباراة نهائي الدوري المكسيكي، والمقرر إقامتها يوم 27 ديسمبر 2019.

وسافر إلى المكسيك كلا من؛ يانسن، وباروفيرو، وسانشيز، فانجيوني ورودريغيز، ووبابون، ومونتيس، وجيسوس وأورتيس.

من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد مونتيري، في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة السادسة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.

وكان فريق الهلال على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، قبل أن يسقط أمام فريق فلامنجو البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وعلى الجانب الأخر ضرب مونتيري موعدا مع الهلال بعدما تلقى هزيمة من فريق ليفربول الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، في الدور قبل النهائي للبطولة.
Advertisements

أخبار تهمك

أول رد رسمي من الحكومة على أنباء زيادة أسعار تذاكر المترو

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ يوم

ارتفاع ضحايا انهيار سقف مضيفة مسجد بالبحيرة لحالتين وفاة و4 إصابات (صور وأسماء)

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل..الكاف يوقع عقود السوبر الافريقي بقطر

منذ حوالي 4 ساعات

سيد عبد الحفيظ يستفز الزمالك بتصريح مثير قبل موقعة سموحة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

برشلونة يعلن غياب نجمه عن مباراة ألافيس.. صدمة جديدة تحاصر فالفيردي

منذ ساعة و نصف

تصريحات نارية من أليسون عن فوز ميسي بالكرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقهر الأهلي في بطولة الجمهورية (صور)

منذ ساعة و 15 دقيقة

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد فلامنجو مجانًا live| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو بث مباشر Salah Liverpool

منذ نصف ساعة

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
12:41 م

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

06:37 م

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

12:49 م

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

12:16 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status