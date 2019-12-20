Advertisements
Advertisements
Advertisements

مد التصويت بانتخابات نادي القضاة لمدة ساعة (صور)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:25 م
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هدير حمزة
Advertisements
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي القضاة، عن مد التصويت لمدة ساعة وذلك لازدياد الإقبال من الأعضاء للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.

وتجري الانتخابات في بهو دار القضاء العالي، من خلال 16 لجنة موزعة كالآتي، المتقاعدين، نواب النقض، مستشاري النقض، رؤساء الاستئناف، نواب الاستئناف، درجة رئيس أ درجة رئيس ب، درجة قاض، درجة وكيل ممتازة، درجة وكيل النائب العام، درجة مساعد نيابة، درجة معاون نيابة، وهناك بعض الدرجات بها أكثر من لجنة نظرا لكبر العدد.

وعقب غلق باب التصويت، يعقد القضاة جمعيتهم العمومية.

وتجرى الانتخابات على 17 مقعدا هي: مقعد الرئيس، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

ويخوض الانتخابات 73 مرشحا، موزعين كالتالي، 4 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و19 مرشحا على مقاعد النيابة، 23 مرشحا على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، 23 مرشحا على مقاعد المستشارين.

ويخوض الانتخابات 3 قوائم، القائمة الأولى هي قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي المنتهية ولايته.

القائمة الثانية هي "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسري عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادي.

القائمة الثالثة هي "خادمي القضاة"، برئاسة المستشار أحمد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادي.

مد التصويت بانتخابات نادي القضاة لمدة ساعة (صور)
مد التصويت بانتخابات نادي القضاة لمدة ساعة (صور)
مد التصويت بانتخابات نادي القضاة لمدة ساعة (صور)
مد التصويت بانتخابات نادي القضاة لمدة ساعة (صور)
مد التصويت بانتخابات نادي القضاة لمدة ساعة (صور)
مد التصويت بانتخابات نادي القضاة لمدة ساعة (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد رسمي من الحكومة على أنباء زيادة أسعار تذاكر المترو

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقهر الأهلي في بطولة الجمهورية (صور)

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ يوم

ارتفاع ضحايا انهيار سقف مضيفة مسجد بالبحيرة لحالتين وفاة و4 إصابات (صور وأسماء)

منذ ساعة و 23 دقيقة

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يعلن غياب نجمه عن مباراة ألافيس.. صدمة جديدة تحاصر فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد فلامنجو مجانًا live| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو بث مباشر Salah Liverpool

منذ نصف ساعة

سيد عبد الحفيظ يستفز الزمالك بتصريح مثير قبل موقعة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

تصريحات نارية من أليسون عن فوز ميسي بالكرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

عاجل..الكاف يوقع عقود السوبر الافريقي بقطر

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
12:41 م

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

06:37 م

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

12:49 م

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

12:16 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status