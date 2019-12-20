أحمد حسن راؤول لـ "الفجر الفني": أغنية "حب الأيام" رسالة للتفاؤل والتمسك بالحلم

أعرب الشاعر أحمد حسن راؤول عن سعادته الكبيرة بكتابة أغنية الحلقة الأخيرة لمتسابقي برنامج "ذا فويس".



وتحدث "راؤول" في تصريح خاص "للفجر الفني" عن كواليس ترشيحه لكتابة هذه الأغنية، وعن الرسالة التي تحملها، وقال إن العمل يحمل اسم "حِب الأيام" وتدعو إلى التفاؤل والتمسك بالحلم وحب الحياة والفرح، وهي رسالة للناس لكي تعيش.



وأما عن كواليس مشاركته في الأغنية، أوضح راؤول أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الموسيقار جان ماري رياشي، وأرسل له لحنًا وطلب منه أن يتعاونا سويًا في فكرة للحلقة الاخيرة لبرنامج ذا فويس، وعقدا كلًا منهما جلسات للعمل والنقاش إلى أن تم الإتفاق على هذه الأغنية التي ستبصر النور غدًا السبت خلال البرنامج وستكون مفاجأة كبيرة للجمهور.



جدير بالذكر أن الأغنية سيقوم بغنائها متسابقي الحلقة الأخيرة وهم ايمان عبد الغني من مصر ، مهدي عياشي من تونس، فهد مفتخر من المغرب، رضوان الأسمر من المغرب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.