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الجيش الوطني الليبي يكشف تطورات معركة طرابلس (فيديو)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:05 م
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الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي
الفجر
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شن الجيش الوطني الليبي، عدة غارات جوية على عدة مواقع عسكرية في مصراته، كانت تستخدم لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التركية، نتج عنها تدمير كامل لقدرات الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

كما دخلت قوات الجيش محور "أبو سليم"، أكبر أحياء طرابلس وأقربها إلى قلب العاصمة، حسب ما نقلت منصة "مداد نيوز".

هذا وتأتي الخطوات المتسارعة للجيش، بعد توقيع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، اتفاقية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتيح لتركيا استغلال الموارد الليبية، وتضر بمصالح دول الجوار.

أعرب مجلس النواب الليبي، عن رفضه للاتفاقية، وأثارت الاستهجان إقليمياً ودولياً؛ حيث عبرت مصر وقبرص عن رفضهما الاتفاق المفتقر للشرعية، واتفق الرئيسان المصري والقبرصي على اتخاذ كل الخطوات الملائمة لوقف تنفيذ تلك الاتفاقية.


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معركة طرابلس ليبيا طرابلس المعدات العسكرية التركية السراج الجيش الوطني الليبي

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