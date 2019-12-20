Advertisements
Advertisements
Advertisements

جونسون يفوز بأول تصويت حول اتفاق "بريكست" في البرلمان الجديد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:12 م
Advertisements
بوريس جونسون
بوريس جونسون
الفجر
Advertisements
فاز رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء الجمعة، بأول تصويت حول اتفاق بريكست في البرلمان الجديد.

ووفقًا لموقع "ذا اكسبريس تربيون"، ستساعد نتيجة التصويت غير المؤكدة في مجلس العموم، جونسون على الوفاء بوعده الذي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية، بإنهاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بأي ثمن في 31 يناير.

وبرغم ذلك، أضاف الموقع أن هذا الاتفاق سيدفع لندن وبروكسل إلى حافة الهاوية، حيث سيتم تعطيل عقودًا من التجارة غير المقيدة في نهاية عام 2020.

ونظرًا لأن جونسون أصبح يتمتع الآن بأغلبية في مجلس العموم، بعد فوزه الساحق في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 12 ديسمبر، من المرجح أن يحصل على دعم كبير هذه المرة، لتنفيذ أكبر تحول في السياسة الخارجية والتجارية لبريطانيا بعد 40 عامًا من حياة مضطربة.

وأظهرت عدد من استطلاعات الرأي الأسبوع الماضي، أن حزب المحافظين برئاسة جونسون أصبح مسيطر على البرلمان، ما أدى إلى تبدد الشكوك حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشاد رئيس الوزراء بوريس جونسون بـ "فجر جديد" لبريطانيا وهو يستعد لتقديم مشروع "بريكست"، وأشار في بيان صدر عن مكتبه إلى أن هذا اليوم هو يوم تحقيق وعد قُطع للشعب البريطاني بأن التصويت على "بريكست" سينجز في عيد الميلاد.

ووفقًا لموقع "مترو"، أكد "جونسون"، أنه "سينهي المهمة" التي بدأت عام 2016 بتصويت 52٪ لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبرلمان بوريس جونسون بريكست الوزراء البريطاني الفوز البرلمان الجديد أول تصويت

أخبار تهمك

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

تصريحات نارية من أليسون عن فوز ميسي بالكرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

ارتفاع ضحايا انهيار سقف مضيفة مسجد بالبحيرة لحالتين وفاة و4 إصابات (صور وأسماء)

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..الكاف يوقع عقود السوبر الافريقي بقطر

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

سيد عبد الحفيظ يستفز الزمالك بتصريح مثير قبل موقعة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقهر الأهلي في بطولة الجمهورية (صور)

منذ ساعة و 16 دقيقة

أول رد رسمي من الحكومة على أنباء زيادة أسعار تذاكر المترو

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ يوم

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يعلن غياب نجمه عن مباراة ألافيس.. صدمة جديدة تحاصر فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد فلامنجو مجانًا live| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينجو بث مباشر Salah Liverpool

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

وصفوها بـ"الأسوأ ".. ما لا تعرفه عن هزيمة "تيريزا ماي" باتفاق بريكست

عاجل.. مجلس العموم يرفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق

بعد هزيمته في البرلمان.. جونسون يدعو لانتخابات مبكرة

"ترامب" يدعم "جونسون" بعد الهزيمة في البرلمان

مجلس العموم البريطاني يتحدي" جونسون" ويأجل التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوربي

ماذا حدث مجلس العموم البريطاني يعيد اتفاق "جونسون" لنقطة الصفر

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
12:41 م

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

06:37 م

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

12:49 م

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

12:16 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status