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هدف متأخر يقود المقاولون لفوز مثير على الحرس ويواصل مطاردة الأهلي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:15 م
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المقاولون العرب
المقاولون العرب
الفجر الرياضي
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نجح نادي المقاولون العرب في تحقيق فوز مثير وثمين على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

 

وسجل محمد سالم هدف الفوز للمقاولون العرب في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

 

وشهدت المباراة إهدار محمد سمير لاعب المقاولون العرب لركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من المباراة.

 

كما حقق الإنتاج الحربي فوزا مهما على أسوان في مباراة أقيمت بنفس الجولة، بهدف نظيف جاء من توقيع محمد عادل في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.

 

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند عشر نقاط في المركز التاسع.

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رياضة الاهلي الانتاج الحربي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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