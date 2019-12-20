جمعية آثار إسكندرية تهدي درعها لـ"العناني" تقديرًا لمجهوداته

شارك الدكتور خالد العناني وزير الآثار ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف في الاحتفالية التي نظمتها جمعية الآثار بالإسكندرية للاحتفال بتجديد مقرها الدائم بالمدينة وقد كرمت الجمعية وزير الآثار وأهدته درع الجمعية وذلك للمجهود الذي تبذله الوزارة من سرعة تنفيذ والانتهاء من العديد من المشروعات من أجل الحفاظ علي أثار الإسكندرية.



وحسب بيان الوزارة تتمثل تلك المشروعات في الانتهاء لأول مرة من مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمنطقة كوم الشقافة وإنقاذ وترميم مقابر الورديان وقرب الانتهاء من مشروع ترميم المتحف اليوناني الروماني بعد توقف دام قرابة ٩ سنوات.



وتعتبر جمعية آثار الإسكندرية هي أقدم مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية والثانية فــى مصــر حيث تأسسـت عــام 1893.



وتتمحــور أنشــطة الجمعيــة فــى تقــديم الخدمــات الثقافيــة والتعليميــة للمجتمــع المدني، حيث كانــت الجمعيــة منــذ تأسيســها تمثــل حلقــة الوصــل بين الآثاريــن والمؤرخـن المتخصصـن مـن جهـة والمجتمـع العـام مـن جهـة أخـرى.