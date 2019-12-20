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الدوسري: نسعى لتفادي أخطاء لقاء فلامنجو لحصد المركز الثالث

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:07 م
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على أن أخطاء البسيطة كلفتهم الهزمية أمام فلامنجو.


وقال الدوسري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء مونتيري: "بعض الأخطاء كلفتنا الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ونسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة مونتيري المكسيكي، للخروج بالمركز الثالث".


وتابع، "نعيش الآن فترة رائعة وتاريخية في الهلال، ونستحق ما وصلنا إليه عن جدارة".


واستكمل، "حققنا الأهم وهو التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وقمنا بتقديم مستوى مميز في مونديال الأندية، وكنا نهدف للتأهل إلى النهائي، ولكن لم نوفق".


جدير بالذكر أن الهلال يواجه نظيره مونتيري المكسيكي، غداً السبت، عند الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مصر، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2019، المقام في قطر.

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