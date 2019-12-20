بوروسيا دورتموند يحدد سعر نجمه المتألق

حدد نادي بوروسيا دورتموند الألماني سعر نجمه الإنجليزي الدولي جادون سانشو، أمام الأندية الراغبة بخدماته في الفترة المقبلة.





ووضع النادي الألماني مبلغ 127 مليون جنيه استرليني لبيع سانشو، محدداً بيع اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة فقط.





ونقل الصحفي "يان أجي فورتوفت" المقرب من نادي بوروسيا دورتموند، رغبة رئيس النادي مارك زروك، من خلال تدوينه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.





ونقلت شبكة 90min البريطانية رسالة يان التي تضمنت قرار مارك زورك برفض بيع اللاعب في يناير الماضي قطعياً، وفتح الباب أمام بيعه في الصيف المقبل مقابل 127 مليون جنيه إسترليني.





ودخل سانشو في عدة أزمات مع إدارة الفريق بعد مشكلته الشهيرة مع مدربه لوسيان فافر، عند عودته متأخراً من معسكر منتخب بلاده إنجلترا، مما عرضه لعقوبات شديدة، قبل أن يعود اللاعب للتألق مرة أخرى في الفترة الأخيرة.





ويلقى صاحب الـ 19 عاماً إهتماماً شديداً من أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول في إنجلترا، إضافة لريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.





وينتهي عقد سانشو في صيف عام 2022، وكان قد إنضم في صيف عام 2017 قادماً من مانشستر سيتي مقابل مبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني فقط.



