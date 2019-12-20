انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة سائق قتل بالشيخ زايد

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة سائق قتل بداخل سياراته بالطريق الصحراوي في الشيخ زايد، إثر اصابته بطعنات متفرقة بجسده، فيما طلبت التحريات.



وكان انتقل فريق من النيابة العامة، لمسرح الجريمة للمعاينة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



وكشفت التحقيقات الاولية، أن المجني عليه سائق سيارة نقل وقد التقى بآخرين في مكان الواقعة، وحدثت مشادة بينهم مما دفع لقتله إثر خلافات تجارية ومالية بينهم واعتدى عليه بآلة حادة وإصابته بعدة طعنات.



وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من كشف لغز العثور على جثة سائق مصابا بطعنات داخل سيارته بالطريق الصحراوى، فى الشيخ زايد.



بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا يفيد العثور على جثة سائق داخل سيارته، مصابا بعدة طعنات، بالطريق الصحراوى.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه سائق سيارة نقل، مصابا بعدة طعنات، تربط بينه وبين آخرين خلافات مالية متعلقة بالعمل.



وتمكن رجال المباحث من تحديد مكان هروبهم، وقبل مرور 24 ساعة على ارتكابه الجريمة، تم القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.