فاركو وطريقة نحو صدارة مجموعة بحري بعد مرور 9 جولات بالقسم الثاني





فريق فاركو أحد أندية القسم الثاني بمجموعة بحري عاني جدا الموسم الماضي وكان يصارع علي البقاء حتي الجولة الأخيرة ونجح في البقاء عن طريق المنقذ أحمد عاشور المدير الفني الذي تولة المهمة في نهاية الموسم الماضي وقررت إدارة فاركو قيادتة للفريق في الموسم الجديد وقامت بتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين وضعوة علي صدارة المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني بعد مرور تسع جولات حتي الأن برصيد 21 نقطة جمعهم من خلال الفوز في 6 مباريات علي فرق الاوليمبي 0/1 في الجولة الثانية، وفاز في الجولة الثالثة علي مالية كفر الزيات 0/2 .



وفاز علي نادي الحمام في الجولة الرابعة 2/4، وفاز في الجولة السابعة علي المنصورة 0/1، وفاز علي دمنهور أيضا 0/1 في الجولة الثامنة، وحقق فوزا كبيرا علي الرجاء في الجولة التاسعة 0/3.



وتعادل فاركو في 3 مباريات أمام بيلا في الجولة الأولي سلبيا، وتعادل في الجولة الخامسة سلبيا أمام غزل المحلة، وتعادل في السادسة مع دكرنس أيضا سلبيا ولم يتلقي أي هزيمة خلال التسع جولات .



أحرز لاعبوة 13 هدف ودخل مرماهم 3 اهداف فقط وتألق اكثر من لاعب مع الفريق مثل: هشام فتح الله، وعلي بهيج ، وأحمد زغلول ، وجابر كامل، وسعيد أحمد ، ويحي زايد.



ويتبقي للفريق مباراتين في الدور الأول حيث يواجه في الجولة العاشرة فريق أبو قير للأسمدة خارج ملعبة، ويختتم مبارياتة علي ملعبة بإستاد المكس مع بلدية المحلة.



يقود الفريق جهاز فني يتكون من: عاطف حنفي مدير كرة، وأحمد عاشور مدير فني، وهاني سامي مدرب عام، وسمير عاشور مدرب حراس، وكيمو ابو سمرة مدرب، وأحمد عبداللطيف مخطط احمال، ومجدي وهبي طبيب، ومحمد حمدي اصابات ملاعب وتأهيل، ومحمد الجزار مدلك، وعادل الفلكي مدير اداري، ومحمد تيتو اداري.



وضمت قائمة فاركو لموسم 2020/2019 30 لاعب وهم: محمد مصطفي، ومحمود السيد، وأحمد خطاب، وسليم عبد الخالق، وحسن جمعة، وأحمد عوض، وأحمد العزب، وهاني السيد، وأحمد ناصف، ومحمد سعيد، وأحمد ناصف، ومحمد سعيد، وأحمد سالم، وإسلام عبد الغني، وجابر كامل، وهشام فتح الله، وعماد علاء، وأحمد سعيد، وإسلام الفولي، وعبد الله النادي، وناصر البوهي، وأحمد حسين، ورفعت مفتاح، وأحمد البحراوي، ومحمود سمير، وأحمد زغلول، ومحمود عبد الله، وعلي بهيج، وإدريسا كوياتية، ويحي زايد، وكريم حسن.