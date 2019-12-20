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برج العرب يواصل صحوتة بالقسم الثالث

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:00 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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واصل فريق برج العرب صحوتة وحقق فوزة الثاني علي التوالي علي فريق الشرطة المطروحي 1/2 في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم في إطار مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الرابعة عشر بالقسم الثالث مطروح ليرفع برج العرب رصيدة للنقطة الثامنة ويتوقف رصيد الشرطة المطروحي عند النقطة الثالثة.
وكانت مباريات الجولة قد بدأت بالأمس حيث تعادل نادي الجزيرة مع فريق الهلال سلبيا ليحافظ الجزيرة علي تصدرة للمجموعة مؤقتا برصيد 13 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال الذي رفع رصيدة للنقطة 12 في المركز الثاني .

وتختتم مباريات الجولة عصر السبت حيث يبتقي مطروح الجريح بعد الهزيمة من برج العرب في الجولة الماضية فريق الحرية العائد بقوة للمنافسة علي الصعود علي ملعب الساحة بمطروح.

يدخل مطروح اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 7 نقاط ، بينما يحتل الحرية المركز الرابع برصيد 11نقطة.

وعلي ملعب مركز شباب الحمام يواجه مركز شباب الحمام المتخبط هذا الموسم فريق المصري السلومي في مباراة البحث عن العودة لشباب الحمام بعد موقفهم الصعب هذا الموسم وإحتلالهم المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط، والبحث عن الدخول في المنافسة بالنسبة للمصري السلومي الذي يحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

ترتيب المجموعة الرابعة عشر:

1-الجزيرة 13نقطة
2- الهلال 12 نقطة
3- شباب الضبعة 11نقطة
4- الحرية 11نقطة
5- المصري السلوم 9 نقاط
6- برج العرب 8 نقاط
7 - مطروح 7 نقاط
8- الشرطة 3 نقاط
9- م.شباب الحمام 3 نقاط
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