Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيقاف عون حرس أطلق النار على شاب بصفاقس

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2، بالاحتفاظ بعون الحرس الوطني الذي قام أمس بإطلاق النار من مسدسه على شاب بمنطقة الخزانات طريق منزل شاكر.

وستباشر إدارة مكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، الأبحاث في الواقعة التي مازالت دوافعها مجهولة، إلى حد الآن.

ويذكر أن عون حرس وطني بمنطقة الخزانات طريق منزل شاكر من ولاية صفاقس، قام أمس الخميس 19 ديسمبر 2019، بإطلاق النّار على الشابّ الذّي تم نقله إلى قسم الإنعاش وحالته الصحية مستقرة.
Advertisements

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

الزمالك يحصن عقود لاعبيه

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ يوم

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

خبر سار ليورجن كلوب قبل مواجهة ليفربول ضد فلامينجو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..الكاف يوقع عقود السوبر الافريقي بقطر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يستفز الزمالك بتصريح مثير قبل موقعة سموحة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات نارية من أليسون عن فوز ميسي بالكرة الذهبية

منذ نصف ساعة

أول رد رسمي من الحكومة على أنباء زيادة أسعار تذاكر المترو

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
12:41 م

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

06:37 م

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

12:49 م

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

12:16 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status