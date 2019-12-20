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إيقاف عون حرس أطلق النار على شاب بصفاقس
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:17 م
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مروى الجلاصي
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أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2، بالاحتفاظ بعون الحرس الوطني الذي قام أمس بإطلاق النار من مسدسه على شاب بمنطقة الخزانات طريق منزل شاكر.
وستباشر إدارة مكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، الأبحاث في الواقعة التي مازالت دوافعها مجهولة، إلى حد الآن.
ويذكر أن عون حرس وطني بمنطقة الخزانات طريق منزل شاكر من ولاية صفاقس، قام أمس الخميس 19 ديسمبر 2019، بإطلاق النّار على الشابّ الذّي تم نقله إلى قسم الإنعاش وحالته الصحية مستقرة.
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