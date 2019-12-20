إيقاف عون حرس أطلق النار على شاب بصفاقس

أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2، بالاحتفاظ بعون الحرس الوطني الذي قام أمس بإطلاق النار من مسدسه على شاب بمنطقة الخزانات طريق منزل شاكر.





وستباشر إدارة مكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، الأبحاث في الواقعة التي مازالت دوافعها مجهولة، إلى حد الآن.



