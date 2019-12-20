مروان العباسي: "صندوق النقد لا يفرض على تونس أي شيء"

قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي في تصريحات إعلامية، على خلفية تصريح ممثل صندوق النقد الدولي بتونس جيروم فاشير حول تعليق صرف الصندوق لمبلغ 1.2 مليار دولار لتونس ضمن الدفعتين السادسة والسابعة من القرض، أن تونس تمكنت من إنجاز عديد الإصلاحات المتفق عليها وأخرى لم تتم بعد، مشددا على أن تونس وصندوق النقد الدولي سيشرعان في الفترة القادمة في مناقشة برنامج جديد.





واعتبر العباسي في ذات التصريحات، أن كل النقاط والأهداف واضحة بالنسبة إلى وزارة المالية والبنك المركزي، مشددا على أنه ليس هناك أي إشكال في علاقة بالمقاييس النوعية المطالبة بها تونس.





أما بخصوص توقيت الزيارة المرتقبة إلى تونس من وفد صندوق النقد الدولي، أوضح العباسي أنها ستكون فور تشكيل الحكومة القادمة لمناقشة النقاط المذكورة.





وقال العباسي أن صندوق النقد الذي يقدمه البعض على أنه "غول"، تونس من بين أعضائه، "وما تتحصل عليه متأت من مساهمات تونس للصندوق". وتابع العباسي أن صندوق النقد "لا يفرض على تونس أي شيء"، مشدّدا على أنه "لا وجود لإشكال بين تونس وصندوق النقد".