رغم تأهله..المنتخب التونسي يتغيّب عن كأس إفريقيا للمحليّين

إنعقدت اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019، أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة القدم، حيث تقرر بعد الاستشارة مع النوادي، العدول عن المشاركة في كأس إفريقيا للمحليّين، التي تستضيفها الكامرون خلال شهر أفريل المقبل.

ويذكر بأن المنتخب التونسي تمكن من الحفاظ على المركز 27 عالميا في الترتيب الشهري للمنتخبات، الذي أعلن عنه الإتحاد الدولي «الفيفا»، اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019.





ويواصل بذلك حفاظه على مركزه كأفضل منتخب عربي، وذلك للسنة الثانية على التوالي، وعلى مركزه الثاني في ترتيب أفضل منتخبات القارة الإفريقية خلف السنيغال.