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تصريحات نارية من أليسون عن فوز ميسي بالكرة الذهبية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:05 م
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أليسون ومحمد صلاح
أليسون ومحمد صلاح
حسام مجدي
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أطلق البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي مجموعة من التصريحات النارية بشأن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام 2019.

وكان ميسي قد فاز منذ عدة بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لهذا العام 2019.

تصريحات أليسون عن فوز ميسي بالكرة الذهبية

وتحدث أليسون بيكر عن عدم فوزه هو وحراس المرمى بجائزة الكرة الذهبية كما أكد أنه كان هناك لاعبين آخرين يستحقون أيضا الفوز بالكرة الذهبية لهذا العام.

وقال أليسون عند سؤاله عن عدم فوز بالكرة الذهبية لكونه حارس مرمى رغم النجاحات التي حققها بالحصول على دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي بالإضافة إلى كوبا أمريكا، أجاب: "أنا أتفق مع رأيك".

وتابع: "جميع حراس المرمى، يقومون بعمل جيد للغاية، ليس أنا فقط ولكن لتحصل على هذه الجائزة، يجب أنّ تكون جزءً من مساعدة الفريق في اللحظات الحاسمة، لدينا العديد من اللاعبين أبلو بلاءً حسنًا لمُساعدة الفريق".

لاعبين آخرين مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

أما عن فوز ميسي بالكرة الذهبية قال أليسون: "لديّ ما لا يقل عن خمسة لاعبين يُحدثون فرقًا لفريقهم ومنتخباتهم الوطنية، يُمكنني أنّ أفوز بالكرة الذهبية، ساديو ماني أيضًا يستحقها، فيرجيل يستحقها، ومحمد صلاح قد يفوز بها".

وأضاف: "ولكن ميسي من كوكب آخر، ويستحق أيضًا الفوز بالجائزة، أنا مُعجب به للغاية ولكن لا يزال لدينا وقت، بينما سينهي ميسي مسيرته، لا يزال هُناك وقت طويل يمكننا فيه الحصول على الجائزة، ولكنها بالنسبة لي ليست أهم شيء".

وأنهى أليسون بيكر تصريحاته قائلا: "نحن بحاجة إلى الفوز بلقب مع النادي والمنتخب الوطني، وهذا هو كل ما أرغب فيه خلال مسيرتي".
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