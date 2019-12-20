جيلان تَرسم ابتسامتها في ختام مهرجان ليالي الطرب في قدس العرب





فبأنامل ناعمة لَحن المؤلف الموسيقي تامر الساحوري مقطوعة "غربة" في بداية حفل ختام مهرجان ليالي الطرب في قدس العرب بمدينة رام لله.





وهي المقطوعة التي اختار اسمها لغربه تُشبهه في نفسه ربما، فالموسيقيين معظمهم يعانون من اغتراب في الوطن، أم تراها ألفها للمغتربين خارج الوطن. كلاهما اغتراب. على المسرح تجد تامر ساحوري الذي أتي من بلده بيت ساحور الدافئة بالحب في فلسطين، تلك المدينة التي تمنح زائريها السكينة، يجاوره يسارا جوزيف دقماق على آلة البيانو ذات الرداء الأبيض والأسود المحببة للكثر، ويحاوره مجدي الطنيب الذي يحضن لافتاً رافعاً وجه اتجاه السماء، مخاطبا آلة البزق التي يحملها جورج غطاس بابتسامة تلوح على وجهه لساعة كاملة، ويقابله يميناً وسيم قسيس شامخا متواضعا على ايقاع اللحن مراقصا جمهوره.







فرقة جيلان أطربت جمهورها فيروزا، فأدت "على طريق النحل"، فلبنان في قلب بشار وفارس بنورة عازفي القانون والعود آلتي الروح، ثم سافرت الفرقة بموسيقاها إلي مصرً مع نجاة الصغيرة "دواوين الشوراع" باحثة في أزقة مصر عن لحن عروبة وتاريخاً اصيلا، أما محمد الديك أدى احترافا على الكونتراباص، ومحمد القططى على الاكورديون ويوسف ابو شنب على الرق عازفين على أوتار فيروز "بيقولوا زغيّر بلدي". لة التشيلو صديقة النساء والرجال كانت حاضرة بأيدي هبه الاعمى، الفتاة اليافعة التي عزفت على أوتار التشيلو "يا قمر الدار"، فالقمر صاحبها في ليل كانون لتبهرجمهورها برفيقها ليث بنورة على ألة الكلارنيت اللامحدودة المكان.









في منتصف المسرح فتاة وشاب يغنون فرحاً والما وحبا وماضيا ومستقبلا. ريم المالكي التي تبلغ الخامسة عشرة تعتلي المسرح وكأنها عشرينية بغنائها صبية تشرق بوجه وضاء وصوت عذب، بمرافقة عبدلله عصفور الصوت الرخيم متغنيا بمارسيل خليفة "في البال أغنية" التي صفق لها الجمهور حرارة، واختتم بوديع الصافي " عالله تعود ". فالحفل بدأ بلحن غربة وانتهي بطلب العودة وكأن البداية والنهاية تتشابهان تناديان بالعودة، فالاغتراب والغربة أرهقت الوتر والكلمة واللحن.





فرقه جيلان الموسيقية قدمت هذا الحفل في اختتام مهرجان ليالي الطرب في قدس العرب والذي ينظمه معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى في الدورة العاشرة. ويعقد بشكل مركزي في مدينة القدس اضافة لبعض العروض في الضفة الغربية.





جيلان هي فرقة غنائية عربية ذات طابع شرقي وتتكون من اثني عشر عازفًا وعازفة من فلسطين، تهتم بإحياء الأغاني الكلاسيكية القديمة والموروث العربي بشكل عام، وسُميّت "جيلان" لأنها تجمع بين جيليْن موسيقيين، وهم: جيل الأساتذة وجيل الطلاب، وتستضيف الفرقة في كل عرض عددًا من الأصوات الشبابية المهمّة في فلسطين، وضيوفها في هذا العرض الفنانة الشابة ريم المالكي والشاب الفنان عبدالله عصفور، ويقود الفرقة عازف العود والمؤلف الموسيقي تامر الساحوري

خمسة عشره فناناً بعمر الحياة، وقائدهم تامر الساحوري بثلاثينيات العمر، رسمت من خلالهم فرقة جيلان الموسيقية ابتسامتها في منتصف ديسمبر .