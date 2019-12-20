"بالأحمر".. شيماء الحاج مع رجل في لندن (صورة)

تشارك الفنانة شيماء الحاج، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



حيث نشرت الفنانة الشابة، صورة لها برفقة رجل فى لندن،عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، وتفاعل معها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .



ظهرت شيماء الحاج، مرتدية فستان أحمر، ذات أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة ومتألقة وتركته ينسدل على كتفيها،ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .



حيث علقت "الحاج"على الصور :"hellooooo"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .



يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء الحاج، مشاركتها في بطولة فيلم" قلب أسود"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، نهال عنبر، أحمد هارون، بسمة الغيطاني، حسن عبد الفتاح،مراد فكرى صادق،شيماء الصياد، إخراج وائل عبد القادر، تأليف مصطفى عامر .