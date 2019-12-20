Advertisements
Advertisements
Advertisements

"بالأحمر".. شيماء الحاج مع رجل في لندن (صورة)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
رباب مصطفي
Advertisements
تشارك الفنانة شيماء الحاج، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

حيث نشرت الفنانة الشابة، صورة لها برفقة رجل فى لندن،عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، وتفاعل معها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

ظهرت شيماء الحاج، مرتدية فستان أحمر، ذات أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة ومتألقة وتركته ينسدل على كتفيها،ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .

حيث علقت "الحاج"على الصور :"hellooooo"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء الحاج، مشاركتها في بطولة فيلم" قلب أسود"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، نهال عنبر، أحمد هارون، بسمة الغيطاني، حسن عبد الفتاح،مراد فكرى صادق،شيماء الصياد، إخراج وائل عبد القادر، تأليف مصطفى عامر .
"بالأحمر".. شيماء الحاج مع رجل في لندن (صورة)
"بالأحمر".. شيماء الحاج مع رجل في لندن (صورة)
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

الزمالك يحصن عقود لاعبيه

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

سيد عبد الحفيظ يستفز الزمالك بتصريح مثير قبل موقعة سموحة

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ يوم

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ حوالي 18 ساعة

خبر سار ليورجن كلوب قبل مواجهة ليفربول ضد فلامينجو

منذ أقل من ساعة

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد رسمي من الحكومة على أنباء زيادة أسعار تذاكر المترو

منذ أقل من ساعتين

عاجل..الكاف يوقع عقود السوبر الافريقي بقطر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تصريحات نارية من أليسون عن فوز ميسي بالكرة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
12:41 م

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

06:37 م

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

12:49 م

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

12:16 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status