"بنحاول نخفف على الناس".. هنيدي يعلق على نشاطع عبر السوشيل ميديا (فيديو)





وبدأ حديثة عن هذا السبب، حيث قال:" بنحاول نخفف علي الناس"وأن السوشيال ميديا فتحت أبواب كثيرة من خلالها تقدري تردي على أي حاجه، وهو عالم غريب، جديد، ممتع، و ياريت نستفاد من إيجابياته".





نسرد أبرز الاحداث التي شارك فيها هنيدي جمهوره علي تويتر، منها عندما كتب هنيدي معلقا على هدف رونالدو في مرمي سامبدوريا بالدوري الإيطالي "ده طلع بيطير".













وعبر عن حبه لفصل الشتاء حيث نشر صورة له من فيلم "جاءنا البيان التالي" حينما جسد شخصية المذيع "نادر" وعلق قائلا: "والله يا جماعة لو مطرت جبال تلج وبابا نويل وبقى الجو مش صالح للعيشة إلا للبطاريق والأرنب القطبي الشمالي والدببة القطبية .. برده بنحب الشتا".









وعلق هنيدي على صورته وهو صغير ويحمل في يده علبة سجائر قائلًا: "لو كانو كتبو وقتها على علبة السجائر اللي في ايدي انها تدمر الصحة وتسبب قصر القامة كان زمان محدش قرب لها دلوقتي"، وذلك بعد أن طلب من جمهوره إزالة علبة السجائر من يده واستبدالها بشيء آخر غير مضر بالصحة على حد وصفه.





ونشر عبر حسابه فيديو تضمن مشاهد من فيلم “صعيدي في الجامعة المريكية”، علي أنغام أغنية “ياهلال” للفنان رابح صقر، احتفالا منه بفوز الهلال السعودي بلقب بطولة دورى أبطال آسيا للمرة الأولى منذ 15 عامًا. ويذكر أن أخر أعمال محمد هنيدي، فيلم "عقلة الأصبع"، من تأليف عمر طاهر، حيث تعتمد صناعته على إحدى الشركات العالمية الأمريكية لتصميم أعمال الجرافيكس

عبر الفنان محمد هنيدي، خلال لقاء له مع قناة الحياة، مع الأعلامية شرين سليمان، عن سبب أنتشارة هو وأحمد فهمي على السوشيال ميديا، حيث علق على أحمد فهمي أنه جميل وربنا يسعده.