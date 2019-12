"دانا حمدان" تغازل جمهورها "بالأحمر" عبر إنستجرام

قامت الفنانة دانا حمدان بنشر صورة لها على حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وكانت ترتدي فستان أحمر وتجلس في سيارة، واعتمدت على مكياج واضح، حيث قامت بوضع روج أحمر وتسريحة غير متكلفة ، وعقد به فصوص حمراء أيضا لتظهر بإطلالة مثيرة تخطف إعجاب الجمهور.



قامت بالتعليق على الصورة "2019.you Have been kind, lcan't believe that the year passed already, Marry chirstmas to all"

تعني بذالك "٢٠١٩ كانت سنة حلوة مش مصدقه انها خلصت، كل سنة وانتم طيبين كلكم.



لاقت الصورة المثيرة جدا إعجاب كل الجماهير وقامو بالتعليق كالتالي" إية السكر دا بجد تجنني، جمالك فوق الوصف يا فنانة، والله جميلة الجميلات، على الجانب الآخر تفاعل الفنان ادوارد مع الصورة بايموشن قلب.



يذكر أن الفنانة دانا حمدان تكون أخت الفنانه مي سليم وميس حمدان، حيث قامو الثلاثة مؤخراً بعمل فيديو فكاهي على" إنستجرام" يستعرضن فية مواهبهن في التمثيل