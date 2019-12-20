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خبر سار ليورجن كلوب قبل مواجهة ليفربول ضد فلامينجو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:42 م
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كلوب
كلوب
عبدالقادر عرابي
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تلقى المدرب الألماني لفريق ليفربول يورجن كلوب نبأً ساراًقبل يوم واحد من مباراته المرتقبة ضد فلامينجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

وتأكدت جاهزية النجم الهولندي وقائد دفاع ليفربول فيرجيل فان دايك لمباراة فلامبنجو غداً، وذلك بعد غيابه عن مواجهة الفريق الماضية أمام مونتيري المكسيكي في قبل النهائي.

وأبعدت الإصابة فان دايك عن مواجهة مونتيري، إلا أن اللاعب شارك اليوم في التدريبات الجماعية قبيل المباراة.

وأعلن الصحفي جيميس بيرس المقرب من بطل أوروبا، أن فيرجيل أصبح متاحاً أمام كلوب للمباراة، ومن المرجح أن ببدأ المباراة أساسياً.

ويلتقي ليفربول مع فلامينجو غداً السبت في نهائي كأس العالم للأندية بملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتجاوز لبفربول عقبة مونتيري المكسيكي في الدور قبل النهائي بصعوبة بهدفين مقابل هدف.
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