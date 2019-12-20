كل ما تريد معرفته عن "دوالي الخصية" التشخيص وطرق العلاج

يعاني الكثيرون من "دوالي الخصية"، والتي تتسبب في العديد من الأعراض الخطيرة، فهي تعمل على انخفاض كمية الحيوانات المنوية، وتضر بجودتها، ولا تؤثر كل الإصابات بدوالي الخصية في الحيوانات المنوية، بعكس الشائع.





ماذا تعني دوالي الخصية Varicocele"





هي تضخمات وريدية، أو عدة أوردة في كيس الصفن، على غرار الدوالي التي تظهر في الساقين أو في أماكن أخرى في الجسم.





معلومات هامة عن دوالي الخصية





ويعاني ما يقرب من 10 بالمائة من الرجال، من دوالي الخصية، وبالفحص يتبين أن 30% من الرجال المصابين بها، يعانون من مشاكل في الخصوبة والحيوانات المنوية.





والدوالي يمكن اكتشافها من خلال ملاحظة انتفاخ في جزء الصفن (Scrotum) العلوي، وبالفحص الجسدي، وتكون بارزة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة، بشكل عام عند الوقوف، وفقاً لحجم الإصابة، وتحتلف من حالة لأخرى.





تحدث دوالي الخصية، في بعض الأحيان، دون ظهور أي أعراض سريرية، وقد تؤدي لألم موضعي، الإضافة لخلل في خصوبة الرجل.





يحدث اضطراب في نمو الخصية السليمة، في حال ظهور، أعراضها على البالغين، وسبب الاضطراب غير معروف إلى الآن.





أسباب دوالي الخصية





ويعتقد متخصصون أن أسبابها، يتلخص في عدة دواعٍ، منها: ارتفاع الحرارة المحيطة بالخصيتين بسبب تراكم الدم في أوردة الخصية المتسعة، أو تراكم مواد تضر بتطور الخصية، أو بإنتاج المني عند انعدام التصريف المناسب للدم من منطقة الخصيتين.





التدخل الجراحي





ويساعد التدخل الجراحي، لعلاج دوالي الخصية، في حالات عقم الرجل، على تحسين جودة المني لدى 70% من الرجال، وبلوغ الحمل لدى حوالي 50% من قريناتهم.





أعراضها





- يزداد الألم عند الجلوس، الوقوف أو بذل مجهود جسماني خاصة إذا كان لفترة مطولة.





- يتراوح بين ألم غير واضح المعالم أو الشعور بألم في الخصيتين، وحتى الشعور بألم حاد جدًّا.





- يزداد الألم في ساعات الليل.





- يخف الألم عند الاستلقاء على الظهر.





الحبل المنوي، يحتوي على أوعية دموية وظيفتها تزويد الخصية بالأكسجين والغذاء، إضافة إلى الأنبوب المنوي أيضًا.





وتتوسع الأوردة في الخصية عند الإصابة بدوالي الخصية، بسبب تضرر صِمامات الأوردة، التي تساهم في رجوع الدم من الخصية إلى الجسم، ونتيجة لذلك، يحدث احتقان وريدي في الخصية، ونتيجة للاحتقان المتواصل فإن الأوردة تكبر وتتوسع.





فترات العمر الأكثر عرضة للإصابة





تكثر الإصابة بدوالي الخصية للحدوث في سن المراهقة، أكثر من أي مرحلة أخرى في الحياة، وعامل الخطر الرئيسي لحدوث هذه الظاهرة، هو السن ما بين 15:25 عاماً.





وغالباً ما تحدث دوالي الخصية في الجهة اليسرى؛ لأن وريد الخصية اليسرى متواجد بزاوية عمودية أكثر، مقارنةً بوريد الخصية اليمنى، الذي يتواجد في زاوية تسهل عليه عملية نَزْحِ الدم. على الرغم من ذلك، فإن دوالي الخصية في الخصية اليُسرى تسبب الضرر لعملية إنتاج الحيوانات المنوية في الخصية اليمنى.





مخاطر ومضاعفات دوالي الخصية





انعدام الخصوبة التام:





تعمل خلايا الخصية، بشكل مثالي، في درجة حرارة 35 درجة مئوية، لذلك فإن الخصيتين متواجدتان في كيس الصَّفَن خارج الجسم. إن الهدف الرئيسي لشبكة الأوردة في الخصية، هو تبريد الخصية ومنع ارتفاع درجة حرارتها. لذلك، من المرجح أن ترتفع درجة حرارة الخصية، عندما يصبح تدفق الدم في الخصية أبطأ من المعتاد بسبب دوالي الخصية، مما سيحد من حركة الخلايا المنوية.





ملاحظة انكماش في حجم الخصية





يتكون الجزء الأكبر من الخصية من سلسلة من الأنابيب التي تنتج الخلايا المنوية، وتتضرر هذه الأنابيب عند تعرض إنتاج الخلايا المنوية للضرر، ما يؤدي لانكماش الخصية، ويرجع السبب إلى تراكم الدم في الخصية، ما يحدث تأثير أكبر للمواد السامة، الأمر الذي يؤدي لموت الخلايا.





كيفية التشخيص





تُكتشف غالبية الحالات، المتعلقة بـ "دوالي الخصية"، في المراحل المبكرة ويمكن علاجها عن طريق الجراحة. يتم التشخيص من بعد أن يشكو المريض من ثقل في الخصية، أو عندما يلاحظ المريض وجود تغير في شكل الخصية.





وتصدف في بعض الحالات، حيث تكتشف عند البحث عن أسباب انخفاض الخصوبة لدى الرجال.





المرحلة الأولى





يتحسس الطبيب بيده الخصية، عندها يشعر بوجود كتلة لا تسبب الألم عند مسها، يكون ملمسها مشابهًا لما وصف في المراجع الطبية، حيث وصف بأن ملمس دوالي الخصية مشابه لملمس كيس من الديدان.





رفع الضغط في البطن





لو كان حجم دوالي الخصية، أصغر من أن يشعر بها الطبيب عند مس الخصية، يطلب الطبيب من المريض أن يقوم برفع الضغط في البطن (كما نفعل عندما نريد أن نتغوط)، وهذه العملية المسماة مناورة فالسالفا (Valsalva maneuver) تقلل الإرجاع الوريدي للأوعية الدموية، وهكذا تكبر دوالي الخصية. تتيح هذه العملية إمكانية تحسس الكتلة في الخصية.





فحص الموجات فوق الصوتية





يمكن الاستعانة بالموجات فوق الصوتية (Ultrasound)، إذا كان الفحص الجسماني غير مجدي، وتؤخذ صورة شاملة عن الخصية، بحيث نتأكد من وجود دوالي الخصية، إضافة إلى ذلك، يتيح هذا الفحص إمكانية تحديد المسبب المسؤول عن هذه الحالة، مثل وجود ورم في الحبل المنوي، يؤدي لظهور دوالي الخصية.





كيفية العلاج





يلجأ الأطباء إلى علاج دوالي الخصية، عندما تسبب دوالي الخصية الألم، ضمور الخصية أو عندما تؤدي لحدوث اضطرابات في الخصوبة، وليست كل الحالات.





وتعالج دوالي الخصية بالتدخل الجراحي، بسد الوريد المتوسع في الخصية، وإرجاع تدفق الدم للوضع الطبيعي، مع أنه لم يتم حتى الآن معرفة تأثير الجراحة على الخصوبة.





طرق وأساليب جراحة دوالي الخصية





أسلوب الجراحة المفتوحة





هي الطريقة الأكثر شيوعًا، بحيث نصل للخصية عن طريق شق في البطن أو الأُربيَّة. يتم إجراء الجراحة تحت تأثير التخدير الموضعي أو العام، وخلال الجراحة نحتاج للمجهر ولدوبلر (Doppler) لكي نقلل قدر الإمكان من احتمال حدوث مضاعفات. إن عملية الشفاء عقب إجراء الجراحة سريعة، كما أن الآلام الناجمة عن هذه العملية تكون قليلة.





استخدام المنظار (Laparoscopic)





يقوم الطبيب المختص بعمل شق صغير، يتم عبره إدخال كاميرا صغيرة، ويتم عمل شق آخر لإدخال معدات الجراحة. لكن، نادرا ما يتم إجراء هذه الجراحة لأنها مقترنة بالتخدير وبمضاعفات أكثر من الجراحة المفتوحة.





يذكر أنه في غالبية الحالات، التي لا تشعر بألم كبير من دوالي الخصية، ليست بحاجة لإجراء جراحة، ومن الممكن استخدام مسكنات الآلام العادية لتخفيف الآلام، واستخدام الملابس الداخلية المرنة، التي تدعم الخصية ما يؤدي إلى تقليل الاحتقان.



