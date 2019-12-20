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بعد وفاة 'ملك'.. ارتفاع عدد ضحايا قطار ميت غمر إلى 9

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:32 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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ارتفع عدد ضحايا حادث قطار ميت غمر الذي وقع أمس الخميس إلى ٢ مصابين و٩ وفيات.

وتبين إصابة بيان امجد محمد حسن. ١٥ سنة، خروج تحسن ومتابعة بالعيادة الخارجية، وشروق سليمان الكواوي ٢٠ سنة خروج تحسن ومتابعة بالعيادة الخارجية.

كما توفي ٩ أشخاص وهم مجدي سليمان الكواوي. (طفل)، صفاء محمد شقيطة، عوض محمد شقيطة، حسانين محمدي حسانين، هشام مصطفي محمد فرغلي.

ولقيت مصرعها: رحاب محمد عوض شقيطة، سمر مجدي حموده جريشة، هبة حامد محمد محمد، ملك حسانين مجدي حسانين. (طفلة).

وصرح الدكتور احمد رشدي القائم والدكتور احمد الشرقاوي وكيل مستشفي ميت غمر، إنه تم التعامل الفوري مع الحالات منذ ١٠ مساء أمس إلى الآن وتم استدعاء جميع الأطباء.

وكان شهد مزلقان دنديط الخميس حادث مروع نتج عنه مصرع 9 واصابة 2 اشخاص في حادث تصادم قطار بسيارة وعلى الفور كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فور علمه سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة واللواء عمرو فكري رئيس المدينة بالتوجه للاطمئنان على مصابي حادثة قطار مزلقان دنديط بميت غمر.

وعن الحادث أكد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير كافة احتياجات المصابين من العلاج اللازم او إجراء عمليات اذا لزم الأمر وتوفير جميع سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم.

يذكر أن القطار كان قادما من علي طريق طنطا الزقازيق اصطدم بسيارة "فان" تسير عكس الاتجاه على مزلقان الصوفي التابع للوحدة المحلية بأوليلة وأسفر عن وفاة 9 أشخاص واصابة 2 وتم نقل المصابين لمستشفى دقادوس العام والمتوفين إلى مستشفى الكلى.
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مستشفي ميت غمر حوادث حادثة قطار أخبار مصر

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