في عيد ميلاده.. أزمات لاحقت محمد فؤاد في مشواره الفني

يحتفل الفنان محمد فؤاد اليوم الموافق 21 ديسمبر بعيد ميلاده، وذلك بعد مشوار فني حافل بالنجاحات وملئ بالأزمات أيضًا.



وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني أبرز هذه الأزمات.



تسريب أغنية من ألبومه الجديد



ولقد تعرض "فؤاد" مؤخرًا لعملية قرصنة إلكترونية تم من خلالها تسريب 3 دقائق من أغنية "استحملتني" والتي كان من المقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد والذي يحمل عنوان "يا سلام".





وعكة صحية مفاجئة



وقد نقل منذ أسابيع قليلة إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية كبيرة ولكن بعد ذلك قام فؤاد ليطمئن جمهوره على حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى.



أزمة بسبب الضاهر



وخلال السنوات الماضية، واجه مسلسل "الضاهر" بطولة "فؤاد"، العديد من التأجيلات والأزمات، وذلك ما تسبب في منع عرضه.



وجاءت بداية الأزمات حينما أعلن مؤلف ومنتج العمل الفنان تامر عبد المنعم، عن المسلسل والتعاقد مع إحدى القنوات الفضائية، لعرضه على شاشتها في شهر رمضان، ومن ثم تراجعت القناة عن تعاقدها، مع بدء التحضير استعدادًا لبدء التصوير، ليتم منع المسلسل من العرض.