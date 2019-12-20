Advertisements
Advertisements
Advertisements

وسيم السيسي: أفلاطون تعلم الفلسفة في مصر.. وحفظ الجميل

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أبدى الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إعجابه بتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه نصير المرأة، فضلا على تأكيده على أنه لن يوقع على قانون يضر المرأة، مؤكدا أن المرأة هى أساس تقدم أي حضارة.

وأشار "السيسي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن المرأة في الحضارة المصرية القديمة كانت تشارك الرجل في كل شيىء، حتى أنه كانت هناك كاهنة إمرأة، وموسيقية، وملكة.

وأضاف أنهم كانوا يصفون المرأة الفرعونية بأنها صانعة الرجال، مؤكدا أن الرجل في حاجة إلى المرأة منذ نشأته، حيث أثبت العلماء أن الحيوان المنوي في مرحلة من مراحل نموه يحتاج إلى خلايا أنثوية ليكتمل تكوينه.

وأكد أن مصر هى صانعة الفنون، حيث تعلم أفلاطون الفلسفة في الإسكندرية لمدة 13 عام، معقبا أن أفلاطون حفظ الجميل لمصر وكتب في كتابه علموا أولادكم الموسيقى المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وسيم السيسي أفلاطون أخبار مصر

أخبار تهمك

تصريحات نارية من أليسون عن فوز ميسي بالكرة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

خبر سار ليورجن كلوب قبل مواجهة ليفربول ضد فلامينجو

منذ ساعة الا ربع

سيد عبد الحفيظ يستفز الزمالك بتصريح مثير قبل موقعة سموحة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل..الكاف يوقع عقود السوبر الافريقي بقطر

منذ ساعتين

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ حوالي 18 ساعة

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ يوم

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد رسمي من الحكومة على أنباء زيادة أسعار تذاكر المترو

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحصن عقود لاعبيه

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

وسيم السيسي: مصر غيرت العالم بثورة 30 يونيو

المناضلة إنجي أفلاطون.. ما لا تعرفه عن الفنانة المصرية الذي يحتفل بها "جوجل"

إنجي أفلاطون .. فنانة مصرية وهبت حياتها من أجل الدفاع عن الحرية والكرامة

باحث في علم المصريات: ركوب السيسي عجلة "جينات مصرية" (فيديو)

وسيم السيسي: الفراعنة علموا أوروبا "النظافة" (فيديو)

أستاذ فلسفة: أفلاطون وصف الحضارة الغربية بأنها طفل صغير أمام نظيرتها المصرية

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
12:41 م

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

06:37 م

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

12:49 م

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

12:16 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status