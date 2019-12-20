وسيم السيسي: أفلاطون تعلم الفلسفة في مصر.. وحفظ الجميل

أبدى الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إعجابه بتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه نصير المرأة، فضلا على تأكيده على أنه لن يوقع على قانون يضر المرأة، مؤكدا أن المرأة هى أساس تقدم أي حضارة.





وأشار "السيسي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن المرأة في الحضارة المصرية القديمة كانت تشارك الرجل في كل شيىء، حتى أنه كانت هناك كاهنة إمرأة، وموسيقية، وملكة.





وأضاف أنهم كانوا يصفون المرأة الفرعونية بأنها صانعة الرجال، مؤكدا أن الرجل في حاجة إلى المرأة منذ نشأته، حيث أثبت العلماء أن الحيوان المنوي في مرحلة من مراحل نموه يحتاج إلى خلايا أنثوية ليكتمل تكوينه.



