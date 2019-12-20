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إقبال ضعيف على الجمعية العمومية لنادي دمنهور

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:22 م
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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شهدت الجمعية العمومية لنادي دمنهور، اليوم الجمعة، إقبالًا ضعيفًا من قبل الأعضاء، على قاعة وجيه أباضة التي بها جميع اللجان للتصويت على اعتماد لائحة النظام الأساسى للنادي، مع تواجد ﻷفراد أمن النادي والشرطة لتأمين عملية التصويت بالجمعية العمومية.

ويشترط القانون حضور 2500 عضو من أعضاء الجمعية العمومية لدمنهور، من أجل اكتمال النصاب القانونى للتصويت بالموافقة على اللائحة أو رفضها.

وفي حال عدم اكتمال النصاب أو عدم انعقاد الاجتماع ﻷي سبب من الأسباب تكون لائحة النظام الأساسي الاسترشادي للأندية الرياضية الصادر بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم (1) لسنة 2017، بتاريخ 8/6/2017 هي لائحة النظام الأساسي للنادي.

وشهد مقر نادي دمنهور إقبالا ضعيفا جدا علي التصويت من جانب أعضاء الجمعية العمومية النادي، ويسعي العضوين المرشحين في الانتخابات التكميلية ألفت الحديني وميادة بصل في محاولات لحشد أعضاء الجمعية العمومية من أجل الوصول إلي 2500صوت حتي يحق لهم ان يكونوا موجودين أعضاء جدد مع مجلس ادارة نادب دمنهور الحالي .

وقال السيد أبوشحاتة رئيس اللجنة إن اعملية التصويت منتظمة ولا توجد ازمات وقعت خلال التصويت علي اللائحة.
ويشرف علي اللجان الخاصة بالتصويت المستشار سيد ابوشحاته رئيس اللجنه و المستشار عبدالله غلاب، والمستشار يحيى الحوفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
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