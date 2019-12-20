بعد حضوره حفل "الميدل بيست".. أمير كرارة يؤدي مناسك العمرة

كشف الفنان أمير كرارة، عن أدائه لمناسك العمرة، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر صورة له أثناء تواجده في الحرم المكي ، وأرفق أمير على الصورة قائلاً: "الحمد لله".



ومن جانبه، أعاد شقيقه أحمد نشر صورته وهو داخل الحرم المكي، ووجه له رسالة قال فيها :"ربنا يكرمك يا رب ويرزقك ويديلك علي قد قلبك الطيب و جدعنتك يا أمير يا أخويا يا ابن أمي وأبويا".



مشاركة أمير كرارة في حفل "الميدل بيست"



وفي سياق آخر، حرص الفنان أمير كرارة على حضور حفل "الميدل بيست" الذي أقيم مساء أمس بالسعودية، ضمن احتفالات موسم الرياض، ويستمر الحفل إلى يوم 21 ديسمبر الحالي، وحرص على حضور الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد السقا، محمد حماقي، محمد هنيدي، أكرم حسني.



مشاركة أمير كرارة في "كلبش3"



يُشار أنَّ أمير خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "كلبش 3"،وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من تأليف باهر دويدار،إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، هالة فاخر، هشام سليم، أحمد عبد العزيز، يسرا اللوزي، محمد علي رزق، أحمد العوضي، إسلام جمال.



مشاركة أمير كرارة في مسلسل "الاختيار"



والجدير بالذكر أنَّ "كرارة" يقوم حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسله "الاختيار"، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان2020، وهو بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال.

