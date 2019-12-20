ضبط عصابة سرقة الدراجات البخارية ببولاق أبو العلا

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة مدير الأمن، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية ببولاق أبو العلا.





تلقى اللواء مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط قسم شرطة بولاق، مفادها أن "محمد. ي. ا" 34 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 26 قضية، و"كريم. ع. م ع" 34 سنة عاطل، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات البخارية، بإسلوب " توصيل الأسلاك " وسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " الخطف " باستخدام الدراجات البخارية المستولي عليها، وأنهما وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث.





وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، اثناء استقلالهما دراجة بخارية تحمل أرقام ن س 5253 ماركة هاوجيانج موديل 2015م نبيتي اللون، والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 9499 لسنة 2019م جنح قصر النيل بلاغ من "محمد. م. ع" 22 سنة عامل.



