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الزمالك يحصن عقود لاعبيه

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:14 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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يرغب مسئولو نادي الزمالك في تأمين عقود كل اللاعبين حاليًا والتأكد من عدم وجود أي ثغرات بسبب الأنباء التي ترددت عن مفاوضات الأهلي مع بعض لاعبي القلعة البيضاء.

وجاء رحيل محمود عبد المنعم كهربا إلى صفوف النادي الأهلي بعد فسخ عقده مع الزمالك ليثير قلق الإدارة البيضاء فيما يتعلق بباقي لاعبي الفريق حاليًا.

ويسعى مسئولو الزمالك للتأكد من سلامة الموقف القانوني لكل العقود وخاصة اللاعبين الكبار في صفوف الزمالك وعلى رأسهم محمود علاء وطارق حامد لما يمثلاه من أهمية كبيرة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة سموحة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-3 ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة صاحبها انتقادات لاذعة من جانب الجماهير للاعبين.

وتضم قائمة الزمالك للقاء اليوم كل من:

محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمى

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر في خط الدفاع 

طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمد حسن - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - يوسف أوباما في خط الوسط 

مصطفي محمد - كريم بامبو في خط الهجوم.
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