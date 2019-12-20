خبير اقتصادي: مصر نجحت في "فرملة" الدولار

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن انخفاض سعر الدولار والذي يصاحبه انخفاض سعر الفائدة في البنوك، يؤكد أن التحسن في الأحوال الاقتصادية هو تحسن موضوعي، وليس تحسن مؤقت ناتج عن سياسات اقتصادية.





وأشار "جاب الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن السياسة النقدية المصرية خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي نجحت في السيطرة على ارتفاع سعر الدولار، والحد منه، حيث كا يروج البعض أن سعر الدولار سيصل إلى 40 جنيه.



