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خبير اقتصادي: مصر نجحت في "فرملة" الدولار

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:12 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن انخفاض سعر الدولار والذي يصاحبه انخفاض سعر الفائدة في البنوك، يؤكد أن التحسن في الأحوال الاقتصادية هو تحسن موضوعي، وليس تحسن مؤقت ناتج عن سياسات اقتصادية.

وأشار "جاب الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن السياسة النقدية المصرية خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي نجحت في السيطرة على ارتفاع سعر الدولار، والحد منه، حيث كا يروج البعض أن سعر الدولار سيصل إلى 40 جنيه.

وأضاف، "مصر نجحت في فرملة ارتفاع سعر الدولار"، لافتا إلى أن قطاعات مصر المختلف تشهد حالة من التعافي، وهو ما سيؤهل مصر لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.
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الكلمات المفتاحية

وليد جاب الله سعر الدولار برنامج الأصلاح الاقتصادي أخبار مصر

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