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سيد عبد الحفيظ يستفز الزمالك بتصريح مثير قبل موقعة سموحة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:07 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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خرج سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بتصريح مثير، عقب فوز فريقه بالأمس على الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري.

 

وأكد مدير الكرة بالأهلي، أن فريق سموحة هو أكثر الفرق تضررًا من التحكيم خلال الأسابيع الأخيرة ببطولة الدوري.

 

وتابع عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية بالأمس، أنه إذا قرر اتحاد الكرة إقرار نظام الاستبدال في يناير، فيجب تعويض الأهلي بمبلغ يصل لـ100 مليون جنيه.

 

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، نفس رصيد الزمالك، قبل مواجهتهما مساء الجمعة.

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الكلمات المفتاحية

سيد عبد الحفيظ الزمالك وسموحة الأهلي أخبار الأهلي

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