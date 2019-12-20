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"كلامك كله استوعاظ".. معلومات لاتعرفها عن محمد رضا في ذكرى ميلاده

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:19 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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يصادف اليوم الجمعة الموافق ال 21 من ديسمبر ذكرى ميلاد الراحل الفنان محمد رضا، والذي قدم لنا عدة أعمال سينمائية ودرامية أدخلت البهجة على قلوبنا وأسعدنا بأداءه الذي تميز بالسهل الممتنع.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز المحطات في حياة محمد رضا.


نشأته

حصل محمد رضا على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا عام 1938، كما حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953.

وتتلمذ على يدي يوسف وهبي وزكي طليمات، وعمل مهندس بترول قبل أن يعمل بالفن، ومن أهم مسرحياته زقاق المدق.


أعماله

قدم محمد رضا عدة أفلام مميزة ومنها: - جعلوني مجرما - بنات حواء – فتوات الحسينية_ سلطان_ من أجل حبي_  رسالة إلى الله - الفانوس السحري
1962 الاستعباد – أنا الهارب – وفاء إلى الأبد_  زقاق المدق وغيرها.


 من مسلسلاته

الزنكلوني، ألف ليلة وليلة، ساكن قصادى .. سيد الأخضر، يوميات ونيس (الجزء الثاني) .. المعلم شحاتة، بطل الدوري (مسلسل).


إفيهات اشتهر بها

ومن أشهر الإفيهات التي عرف بها محمد رضا وهو معلم السينما المصرية هو "يسلام كلام كله استوعاظ بصحيح" ومازال يردده رواد السوشيال ميديا حتى الآن.
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