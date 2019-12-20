أوباميانج يرغب في الرحيل عن آرسنال في يناير

ذكرت بعض التقارير الإنجليزية، اليوم الجمعة، رغبة المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في الرحيل عن نادي أرسنال، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.





وكشفت صحيفة " إندبندنت" البريطانية في تقرير لها أن أوباميانج مستاء من تراجع مستوى الفريق اللندني خلال الفترة الماضية، ويرغب في الرحيل عن المدفعجية.





وأضافت الصحيفة أن قرار أوباميانج قظ يكون نهائيًا في ظل اهتمام بعض الأندية بالتعاقد معه في يناير المقبل.





وواصل التقرير أن رغبة أوباميانج في الرحيل عن آرسنال، تأتي بسبب رغبته في التتويج بالبطولات.





وأشارت في حال تولي مايكل أرتيتا مهمة تدريب آرسنال، سيتعين عليه إقناع أوباميانج بالبقاء في صفوف الفريق.





ويتبقى في تعاقد أوباميانج مع أرسنال عام ونصف وحتى الآن لم يدخل في مفاوضات مع النادي لتجديده.





وشارك أوباميانج في 24 مباراة مع أرسنال هذا الموسم، وسجل 15 هدفا في جميع المسابقات.





ويلاقي آرسنال منافسه إيفرتون غدا السبت، على ستاد جوديسون بارك، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويحتل آرسنال المركز العاشر في جول ترويب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة.