Advertisements
Advertisements
Advertisements

أوباميانج يرغب في الرحيل عن آرسنال في يناير

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:44 م
Advertisements
أوباميانج
أوباميانج
وسام محمد
Advertisements
ذكرت بعض التقارير الإنجليزية، اليوم الجمعة، رغبة المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في الرحيل عن نادي أرسنال، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكشفت صحيفة " إندبندنت" البريطانية في تقرير لها أن أوباميانج مستاء من تراجع مستوى الفريق اللندني خلال الفترة الماضية، ويرغب في الرحيل عن المدفعجية.

وأضافت الصحيفة أن قرار أوباميانج قظ يكون نهائيًا في ظل اهتمام بعض الأندية بالتعاقد معه في يناير المقبل.

وواصل التقرير أن رغبة أوباميانج في الرحيل عن آرسنال، تأتي بسبب رغبته في التتويج بالبطولات.

وأشارت في حال تولي مايكل أرتيتا مهمة تدريب آرسنال، سيتعين عليه إقناع أوباميانج بالبقاء في صفوف الفريق.

ويتبقى في تعاقد أوباميانج مع أرسنال عام ونصف وحتى الآن لم يدخل في مفاوضات مع النادي لتجديده.

وشارك أوباميانج في 24 مباراة مع أرسنال هذا الموسم، وسجل 15 هدفا في جميع المسابقات.

ويلاقي آرسنال منافسه إيفرتون غدا السبت، على ستاد جوديسون بارك، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل آرسنال المركز العاشر في جول ترويب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ارسنال أوباميانج

أخبار تهمك

تقارير.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ يوم

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

خليفة سواريز يوجه صدمة لبرشلونة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة ربيعة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

وفد اسكندراني في الأهلي قبل مباراة الإثنين لحسم صفقة شتوية

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

رامزي: أوباميانج يذكري بتيري هنري

أوباميانج يتلقى عرضاً من الدوري الصيني

نجم أرسنال على أعتاب مانشستر يونايتد

أرسنال يبدأ التحرك لتجديد عقد نجم الفريق

مفاجأة.. برشلونة يستهدف ضم نجم أرسنال

أوباميانج ولاكازيت يحرجان أرسال والسر عند "إيمري"

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
12:41 م

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

12:49 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

06:37 م

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

12:16 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status