الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية تعتمد فوز سليم وأمين والحسين بعضوية محلس الإدارة

عقد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية إجتماع الجمعية العمومية العادية ، بحضور 25 اتحادا من أصل 29 اتحادا ، وبحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، ولم يحضر اتحادات الجولف وكرة القدم ورفع الاثقال والكرة الطائرة ، واكتمل النصاب ، وتم عرض جدول طبقا للائحة اللجنة الاوليمبية .

وصدق الاعضاء على محضر الجمعية العمومية السابق المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2018 ، كما وافق الاعضاء على تقرير النشاط عن السنة المالية 2018 / 2019 ، والميزانية على العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى ، ومشروع الموازنة المالية للسنة المالية للعام المالى 2019 ، 2020 ، واعتمد أعضاء الجمعية العمومية المناصب الشاغرة التى تقدم لها سيف حامد رئيس الاتحاد الإفريقى الهوكى ، وعمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو والدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز وعبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح ، وتنازل سيف حامد عن الاستمرار فى الترشيح ، ليفوز الثلاثى عمرو سليم وإيهاب أمين وعبد المنعم الحسينى بالتزكية ، وحدد أعضاء الجمعية العمومية مكافأة مراقب الحسابات سيف مصطفى لتكون 60 الف جنيه سنويا .

قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية ، وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على وفاة والد المهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس اتحاد السباحة .