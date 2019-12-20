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الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية تعتمد فوز سليم وأمين والحسين بعضوية محلس الإدارة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:44 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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عقد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية إجتماع الجمعية العمومية العادية ، بحضور 25 اتحادا من أصل 29 اتحادا ، وبحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، ولم يحضر اتحادات الجولف وكرة القدم ورفع الاثقال والكرة الطائرة ، واكتمل النصاب ، وتم عرض جدول طبقا للائحة اللجنة الاوليمبية .

 

وصدق الاعضاء على محضر الجمعية العمومية السابق المنعقد  بتاريخ 17 ديسمبر 2018 ، كما وافق الاعضاء على تقرير النشاط عن السنة المالية 2018 / 2019 ، والميزانية على  العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى ، ومشروع الموازنة المالية للسنة المالية للعام المالى 2019 ، 2020 ، واعتمد أعضاء الجمعية العمومية المناصب الشاغرة التى تقدم لها سيف حامد رئيس الاتحاد الإفريقى الهوكى ، وعمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو والدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز وعبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح ، وتنازل سيف حامد عن الاستمرار فى الترشيح ، ليفوز الثلاثى عمرو سليم وإيهاب أمين وعبد المنعم الحسينى بالتزكية ، وحدد أعضاء الجمعية العمومية مكافأة مراقب الحسابات سيف مصطفى لتكون 60 الف جنيه سنويا .

 

قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية ، وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على وفاة والد المهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس اتحاد السباحة .

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