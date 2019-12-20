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"يا مساء البهجة".. برنامج شبابي كوميدي جديد على راديو "ستار إف إم"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:34 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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يبدأ على راديو "ستار إف إم"، إذاعة حلقات برنامج "يا مساء البهججة"، تقديم أحمد التهامي وهند الشيخ.

وتذاع أولى حلقات البرنامج الأربعاء المقبل، ويقدم عدة فقرات طريفة، وموضوعات متنوعة، ويذاع البرنامج الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً.

"يا مساء البهججة"، تقديم أحمد التهامي وهند الشيخ وإخراج إيهاب محيي، ويناقش قضايا اجتماعية بطريقة كوميدية، ويحاول التحدث بلغة الشباب، من خلال رسم الضحكة والابتسامة لإعطاء طاقة إيجابية لمواجهة صعوبات الحياة، بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا الفنية.
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