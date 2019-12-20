"يا مساء البهجة".. برنامج شبابي كوميدي جديد على راديو "ستار إف إم"

يبدأ على راديو "ستار إف إم"، إذاعة حلقات برنامج "يا مساء البهججة"، تقديم أحمد التهامي وهند الشيخ.





وتذاع أولى حلقات البرنامج الأربعاء المقبل، ويقدم عدة فقرات طريفة، وموضوعات متنوعة، ويذاع البرنامج الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً.



