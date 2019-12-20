تأبين المخرج الراحل سمير سيف بالجامعة البريطانية غدًا



صرح الاستاذ الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية ان حفل التأبين يشارك فيه أسرة وطلبة الجامعة والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية ونقيب الممثلين دأشرف زكي ونقيب السينمائيين الأستاذ مسعد فوده والمخرج هاني لاشين والناقد الفني كمال رمزي والمصور الكبير سمير فرج والمنتج محسن علم الدين، والفنانون سمير صبري وليلى علوي وإلهام شاهين ولبلبة وهاني رمزي والأنبا بيمن أسقف نيقاده.



اضاف دكتور شومان ان الجامعة البريطانية بمصر قد قررت اطلاق اسم الراحل الكبير سمير سيف على دفعة خريجي كلية الاعلام بالجامعة لعام 2020.

تقيم الجامعة البريطانيه وإتحاد النقابات الفنية في السادسة مساءغدا السبت أمسية لتأبين المخرج الكبير الراحل الدكتور سمير سيف رئيس قسم السينما بكلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر.