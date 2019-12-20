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تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:25 م
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تامر عاشور
تامر عاشور
عبد الحافظ حمدي
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شارك كل من النجم تامر عاشور ومصطفى حجاج ومسار اجبارى وديسكو مصر وعازف الكمان مرسليو في إحياء حفل غنائي لطلاب الجامعة البريطانية بمدينة الشروق ضمن الــ welcome party للطلاب الجدد.


أحيا أولى فقرات الحفل ديسكو مصر ثم مرسليو ثم فقرة النجم تامر عاشور الذي أشعل أجواء البرودة والأمطار بالعديد من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني، بالإضافة إلى أغنية جديدة له من ألبومه الجديد ثم فقرة مصطفى حجاج الذى اشعلو حماس الحضور.

واختتم الحفل فريق مسار اجبارى الذي نال استحسان الطلاب طوال فقرته وشارك في إحياء الحفل الـدجى مو الذي قدم عدد من التراكات الشرقية والغربية التي أشعلت الرقصات المتتالية.
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
تامر عاشور ومصطفى حجاج وديسكو مصر ومسار إجباري في حفل الجامعة البريطانية (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصطفى حجاج مسار إجباري ديسكو مصر تامر عاشور

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