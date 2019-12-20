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مهرجان أسوان السينمائي يفتح باب الاشتراك في ورش دورته الرابعة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:53 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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أعلن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة عن بدء قبول طلبات الالتحاق لأبناء محافظة أسوان بورش دورته الرابعة للحصول على منحة صناعة الأفلام والرسوم المتحركة.

وقال سيد عبد الخالق مدير إدارة الورش بالدورة الرابعة إن المهرجان يقدم هذا العام 6 ورش وهي: "ورشة صناعة الفيلم للمبتدئين"، "ورشة السيناريو"، "ورشة صناعة الحلي والإكسسوار السينمائي"، "ورشة صناعة الفيلم للمتقدمين"، "ورشة الرسوم المتحركة والسينما للأطفال"، "ورشة أسوان للرسوم المتحركة".

وأضاف "عبد الخالق": ستنطلق فعاليات الورش خلال الفترة من 1 الى 20 فبراير من العام 2020 وعلى الراغبين فى الحصول على المنحة إرسال استمارة الورش وسيرة ذاتية فى صفحة واحدة الى البريد الإلكترونى [email protected]

واستكمل "سيد" الحديث قائلًا: "أولي الورش التي دشنها المهرجان لهذا العام "ورشة صناعة الفيلم للمبتدئين" للمخرجة نادين صليب التي بدأت حياتها المهنية بالعمل كمساعد مخرج في السينما التجارية، ولكنها تركت المجال التجاري واتجهت نحو السينما المستقلة عام 2009.

وأوضح "سيد" أن الورشة معنية بتعليم وتدريب الفتيات والشباب من سن 18 حتى 40 على صناعة الفيلم وسيشارك كل المقبولين فى الورشة فى صناعة فيلم وثائقي.

كما أعلن المهرجان أيضًا عن إقامة "ورشة صناعة الفيلم للمتقدمين" بالتعاون مع حصالة فيلم تحت إشراف "هالة لطفى"، وهي مخرجة ومنتجة مصرية أخرجت عدد من الأفلام التسجيلية قبل أن تقوم بإنتاج وإخراج فيلمها "الخروج للنهار".

وتهتم الورشة بالسينمائيين الشباب ممن سبق لهم التدرب على صناعة الأفلام ويملكون معرفة نظرية وعملية عن السينما التسجيلية الطويلة.

كما يقيم المهرجان أيضا ورشة السيناريو تحت إشراف السيناريست وسام سليمان ومن أهم أعمالها السينمائية: "أحلى الأوقات، بنات وسط البلد، فتاة المصنع، فى شقة فى مصر الجديدة"، كما فازت بالعديد من الجوائز المصرية والعربية.

وتهتم الورشة بتعليم السيناريو وشرح كيفية تطوير الأفكار المبدئية والعمل عليها حتى مرحلة السيناريو النهائى وعلى الراغبين فى الالتحاق بالورشة تقديم قصة تصلح لفيلم قصير فيما لا يزيد عن صفحة.

كما يقيم المهرجان ورشة الرسوم المتحركة والسينما للأطفال بالتعاون مع مدرسة الرسوم المتحركة بالقاهرة "الجيزويت" تحت إشراف المخرج والمنتج والفنان التشكيلي إبراهيم سعد مؤسس مدرسة الجيزويت للرسوم المتحركة.

وتهتم الورشة بتعليم الأطفال من سن 7 سنوات حتى 14 سنة على تقنيات صناعة أفلام الرسوم المتحركة بتقنيات خاصة وبسيطة.

ويعقد المهرجان ورشة أسوان للرسوم المتحركة تحت إشراف "د. أشرف مهدى"، وهو منتج ومخرج ومدرس بكلية الفنون الجميلة القاهرة، وتهدف لمساعدة وتدريب من لديهم خبرة سابقة على تطوير مشاريع أفلام الرسوم الخاصة بهم، وكذلك من لديهم رغبة فى معرفة أساسيات التحريك فى أفلام الرسوم من خلال تحريك لوحات الفنانات المصريات المعاصرات.

وبالتعاون مع مبادرة "حرفى مصر حول العالم " يقيم المهرجان ورشة صناعة الحلي والإكسسوار السينمائي تحت إشراف "سماح الدغيدى"، وهي مبادرة من 150 سيدة لتسويق المنتجات اليدوية خارج مصر لدعم فكرة صنع فى مصر، وتهتم الورشة بتعليم السيدات تقنيات حرفة صناعة الإكسسوارات الخاصة بالسينما وكذلك التسويق خارج مصر وتطوير المهارات الفردية.


استمارة الاشتراك في ورش المهرجان من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا


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