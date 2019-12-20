حسام البدري يحضر مباراة الزمالك وسموحة والأهلي والاتحاد السكندري

قرر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر التواجد فى مباريات بطولة الدوري المصري لمشاهدة حالة اللاعبين عن قرب وتقييمهم قبل إختياراته للمعسكر القادم الذى سينطلق فى شهر مارس المقبل وسيخوض فيه المنتخب مباراة فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.





وأكد حسام البدري انه سيحضر مباراة الأهلي القادمة ببطولة الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري والتى ستكون فى ستاد القاهرة الدولى وهي أول مباراة يقرر البدري حضورها للنادي الأهلي منذ توليه تدريب الفراعنة.





واعلن أيضا المدير الفنى لمنتخب مصر عن تواجده اليوم فى لقاء الزمالك وسموحة بستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة التاسعة لمتابعة اللاعبين.





كما قرر أيضا التواجد فى مباراة بيراميدز والمصري بستاد الجيش بالسويس.





ويذكر أن منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى خاض مباراتان بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 أمام كينيا وجزر القمر وانتهوا بالتعادل.