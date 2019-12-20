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خليفة سواريز يوجه صدمة لبرشلونة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:22 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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وجه مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي ونجم منتخب الإرجنتين لاوتارو مارتينيز صدمة لجماهير وعشاق نادي برشلونة الإسباني، من خلال تصريحاته لشبكة "لاريبابليكا" الإيطالية.


وأعرب مارتينيز عن سعادته بالتواجد مع ناددي إنتر ميلان، ورغبته في الباقاء داخل ملعب جيوزيبي مياتزا لأطول فترة ممكنة.


وقال مارتينيز لشبكة لا ريبابليكا: " أنا سعيد هنا، إنتر ميلان يعد بيتاً لي، أثق كثيراً في كونتي".


وتابع: " الإهتمام بي من قبل الأندية الأخرى يعني أن مستواي في في تحسن مستمر، ويعني أيضاً أنني في الطريق الصححيح، هذا هو أهم شئ بالنسبة لي".


وأضاف: " أنا ممتن لإنتر ميلان، فهو بيتي الحالي، وهو من منحني الفرصة للتطور".


وواصل: " رفضت عروض كثيرة قبل الإنضمام لإنتر ميلان، إخترت إنتر ميلان بسبب تاريخه العريق، وجودة اللاعبين الموجودين به، بالإضافة لجماهيريته الكبيرة".


واستطرد: " خافيير زانيتي يساعديني كثيراًفي إنتر، دائما ما ينصحني للظهور بشخصية كبيرة مع الفريق، بالإضافة لذلك، فهو له دور كبير في الصداقة والتفاهم مه زميلي لوكاكو".


واستكمل: " كان والدي يلعب كرة القدم في الصغر هو من عملني عشق كرة القدم مع أشقائي، التدرب مع كونتي أمر شاق، لكنه ضروري، نحن نلعب أحياناً خمس مباريات خلال إسبوعين فقط".


وأتم: " ليونيل ميسي بالنسبة لي مثل مارادونا، وأسعى لمساعدة ميسي في فوز الأرجنتين بكأس العالم.


وإنضم مارتينيز في صيف عام 2018 قادماً من نادي راسينج كلوب الأرجنتيني، ويرتبط صاحب الـ 22 عاما بالإنتقال لبرشلونة، كخليفة للمهاجم الأوروجواياني لويس سواريز.

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