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طارق يحيي يعلن قائمة طلائع الجيش استعدادا لمواجهة الجونة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:13 م
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طلائع الجيش والزمالك
طلائع الجيش والزمالك
وسام محمد
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أعلن طارق يحيي المدير الفني لفريق طلائع الجيش، قائمة فريقه لمواجهة الجونة، المقرر لها غدا السبت على ستاد الجونة، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة طلائع الجيش كالتالي:

محمد بسام وكريم طارق وعمرو السيسى ومحمود سامى وعلى الفيل وعاصم صلاح ومحمد شعبان وكريم ممدوح وأحمد علاء وناصر منسى ومحمد سمير ومحمد شحاتة وفرانك ستيفن وعبد الرحمن زولا ومحمد ناصف وخالد سطوحى وأحمد داوودا وحسام باولو ومهند لاشين وأحمد سمير.

ويغيب عن طلائع الجيش عمرو جمال وتالا نداي وأحمد سامي ومحمد أبو المجد بوشا، بسبب الإصابة.

وكان قد فاز طلائع الجيش أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ستاد السويس، في الجولة الثامنة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد7 نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل في 4 وخسر في 3 آخرين.
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الكلمات المفتاحية

يحي طلائع الجيش والزمالك

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