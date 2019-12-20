Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمن ينجح فى الصلح بين عائلتين بسوهاج

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نجحت مديرية أمن سوهاج بالإشتراك مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة العسيرات فى النزاع القائم بينهما، وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.

تم التوفيق والصلح بين الأطراف وأقروا جميعًا بالصلح النهائى، هذا وقد أشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

وفد اسكندراني في الأهلي قبل مباراة الإثنين لحسم صفقة شتوية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 43 دقيقة

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة ربيعة

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

خليفة سواريز يوجه صدمة لبرشلونة

منذ 37 دقيقة

تقارير.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

أمن سوهاج ينهي خصومات ثأرية وإتمام الصلح بين العائلات

الأجهزة الأمنية بقنا تنجح في إنهاء النزاع بين عائلتين

بحضور القيادات الأمنية.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البدرشين

الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح بسوهاج والفيوم

الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين بالعامرية

"الداخلية" تنجح في حقن الدماء وإنهاء الخصومات الثأرية بين 4 عائلات

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
12:41 م

عاجل.. تعليق ناري جديد من الأهلي بشأن كهربا

صدمة قوية للنادي الأهلي وجماهيره بسبب فايلر وصالح جمعة

12:49 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

06:37 م

خبر سار لفايلر والأهلي قبل موقعة الاتحاد السكندري

12:16 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status