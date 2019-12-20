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الأمن ينجح فى الصلح بين عائلتين بسوهاج
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:14 م
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هبة عبد الحفيظ
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نجحت مديرية أمن سوهاج بالإشتراك مع قطاع الأمن العام فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة العسيرات فى النزاع القائم بينهما، وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.
تم التوفيق والصلح بين الأطراف وأقروا جميعًا بالصلح النهائى، هذا وقد أشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.
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