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خاص.. فتح الله: منظومة بيراميدز تساعد على النجاح.. والدوري مازال طويلاً

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:08 م
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بوابة الفجر
وسام محمد
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قال محمود فتح الله نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنه سعيد بتولي منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد لنادي بيراميدز، بقيادة عبد العزيز عبد الشافي.


وكان بيراميدز قد أنهى تعاقده مع الفرنسي سيباستيان ديسابر بالتراضي، بعد تراجع مستوى نتائج الفريق في مسابقة الدوري الممتاز في الفترة الأخيرة.


وأشار فتح الله في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : "سعيد جدا بخطوة تولي منصب في الجهاز الفني لنادي بيراميدز، منظومة مستقرة وتساعد على النجاح".


وأضاف: "هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز تواصل معي وترض علي العمل في الجهاز الفني الجديد ، وبالتأكيد أبديت موافقتي دون تفكير".


وواصل: " الدوري مازال طويلا وجميع الفرق ستتغرض لفقدان نقاط خلال المرحلة المقبلة، سنعمل من أجل تحقيق أهدافنا".


وعن مواجهة المصري قائلا: "ستكون مواجهة في غاية الصعوبة، الفريقين تعرضوا للهزبمة في الجولة الماضية ويحتاجون للثلاث نقاط".


ويحل بيراميدز ضيفا على فريق المصري اليورسعيدي على ستاد السويس، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.


وخسر بيراميدز آخر مباراتين في الدوري، أمام الزمالك بثنائة والجونة بثلاثية مقابل هدفين.


ويقبع بيراميدز في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة.

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