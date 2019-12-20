خاص.. فتح الله: منظومة بيراميدز تساعد على النجاح.. والدوري مازال طويلاً

قال محمود فتح الله نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنه سعيد بتولي منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد لنادي بيراميدز، بقيادة عبد العزيز عبد الشافي.





وكان بيراميدز قد أنهى تعاقده مع الفرنسي سيباستيان ديسابر بالتراضي، بعد تراجع مستوى نتائج الفريق في مسابقة الدوري الممتاز في الفترة الأخيرة.



