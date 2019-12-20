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ضبط 4090 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:10 م
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بوابة الفجر
نورهان ممدوح
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تمكنت الإدارة العامة للمرور، عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرورعلى قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 4090 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 2107 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 190 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، 15 دراجات نارية مخالفة، 13 مخالفات "موقف عشوائى"، 42 مخالفة شروط الترخيص، 35 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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