ضبط 4090 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور، عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرورعلى قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.



