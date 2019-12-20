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ضبط 401 طن أسمدة مغشوشة بالمنوفية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:09 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة أمنية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية ولجنة فنية من الجهات المختصصة، أسفرت عن ضبط عدد 3 شركات ومصنع ومخزن لبيع وتداول الأسمدة الزراعية.

بإجمالى مضبوطات بلغت حوالى 401 طن من الأسمدة الزراعية، المغشوشة - المقلدة – مجهولة المصدر، بدون ترخيص، منتهية الصلاحية، بدون بيانات – غير مسجلة بلاجهات المخصصة. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 401 طن أسمدة مغشوشة بالمنوفية
ضبط 401 طن أسمدة مغشوشة بالمنوفية
ضبط 401 طن أسمدة مغشوشة بالمنوفية
ضبط 401 طن أسمدة مغشوشة بالمنوفية
ضبط 401 طن أسمدة مغشوشة بالمنوفية
ضبط 401 طن أسمدة مغشوشة بالمنوفية
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