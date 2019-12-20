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شاهد.. بشرى نجمة غلاف مجلة"نساء المغربية"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:45 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفى
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تشارك الفنانة بشرى، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

حيث نشرت الفنانة المتألقة، صورة جديدة لها على غلاف مجلة" نساء"، أثناء تكريمها فى مهرجان النيل دراما، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، وتفاعل معها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

ظهرت بشرى، مرتدية قفطان مغربي أخضر، مطرز بالفصوص الذهبية،ذات أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة ومتألقة، وتركته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

حيث علقت بشرى على الصورة :" غلاف هذا الشهر على مجلة نساء مغربيات شكرا لكل من شارك فى أن يخرج هذا الحوار على هذا النحو " .

إطلالة مميزة للفنانة بشرى فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:

حيث تألقت الفنانة بشرى، فى حفل افتتاح مهرجان القاهره السينمائي الدولي،وخطفت انظار الحاضرين أثناء مرورها من على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستان أبيض مطرز بالفصوص الفضية، مكشوف الصدر، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها،ووضعت ميكب هادى وبسيط يتناسب معاها .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى، شاركت فى بطولة مسلسل" عوالم خفية" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم عادل امام، خالد انور، صلاح عبدلله، هبة مجدى، فتحى عبد الوهاب، إخراج رامى إمام، تأليف أمين جمال .

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