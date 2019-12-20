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الشهاوي: 972 مليون شخص مخترقين إلكتورنيا في العالم

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:06 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن الجرائم الإلكترونية تؤثر على العالم كله، حيث استطاع المخترقون أن يستولوا على مبلغ 172 مليار دولار من 972 مليون شخص في 20 دولة خلال 2018.

وأشار "الشهاوي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن التكنولوجيا، ووسائل التطور الحديثة تعد سلاح ذو حدين، فهى يمكن أن تساعد على التواصل، ونقل الثقافات والخبرات، ولكن أيضا يمكن أن تؤذي جهات أفراد.

وشدد مستشار كلية القادة والأركان، على ضرورة أن يكون هناك أمن معلومات حفاظا على بيانات الفرد، بحيث لا تكون أجهزة الحاسب متصلة بالإنترنت لأنها قد تتسبب في فقد عدد كبير من المعلومات.
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