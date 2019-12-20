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ضبط 3 وقائع حفر وتنقيب عن الآثار بأسوان

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:03 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية من القبض على عاطل ومزارع لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزل كل منهما فى محافظة أسوان.

أكدت معلومات وتحريات وحدة البحث الجنائي بإدارة شرطة السياحة والآثار بمديرية أمن أسوان قيام صاحب مخبز- عاطل- مزارع، مقيمون بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان بالحفر خلسة بمساكن كلٍ منهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار:
تم استهداف مسكن الأول وضبطه، وكذا الأدوات المستخدمة فى عمليات الحفر، والعثور على حفر وتشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر.
تم إستهداف مسكن الثانى وتبين هروبه، وأمكن ضبط الأدوات المستخدمة فى عمليات الحفر، والعثور على عدد 2 حفر وتشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر.
تم إستهداف مسكن الثالث وتبين هروبه، وأمكن ضبط عدد 17 شخص يحمل 8 أشخاص منهم جنسية إحدى الدول الأفريقية، حال قيامهم بالحفر خلسة، وتم العثور على حفرة تنتهى بسرداب، وتشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر.

بمواجهة المتهمين المضبوطين، إعترفوا بقيامهم بالحفر خلسة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.
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